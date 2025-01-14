١٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٢٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85719458
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زلزال دهرم جنوب ايران يتسبب في تشققات في بعض المنازل الريفية

١٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٢٨ ص
رمز الخبر: 85719458
زلزال دهرم جنوب ايران يتسبب في تشققات في بعض المنازل الريفية

شيراز / 14 كانون الثاني/يناير/ارنا- ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، مساء الاثنين، مدينة دهرم التابعة لقضاء فراشبند بمحافظة فارس جنوب ايران، ما تسبب في حدوث تشققات في بعض المنازل الريفية في المنطقة.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر وقع في الساعة العاشرة و 55 دقيقة مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (السابعة و 25 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش) على عمق 24 كيلومترا في منطقة دهرم.

وقال مدير ناحية دهرم في تصريح لوكالة أنباء "إرنا": بسبب ضعف متانة المباني في هذه المنطقة، تسبب زلزال الليلة الماضية في حدوث شقوق وفي بعض الحالات تخريب بعض جدران المباني في 10 قرى، بما في ذلك سوار غیب وغوري ودهنو وایل سوار وکورش آباد ودجكاه.

واضاف: بسبب الزلزال الذي حدث قبل أيام، تعرض خزان مياه الشرب في دجكاه بالمنطقة للتصدع والضرر.

تقع مدينة دهرم في قضاء فراشبند على بعد 164 كيلومترًا جنوب غرب مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران.

انتهى ** 2342

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