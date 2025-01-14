زلزال دهرم جنوب ايران يتسبب في تشققات في بعض المنازل الريفية

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر وقع في الساعة العاشرة و 55 دقيقة مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (السابعة و 25 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش) على عمق 24 كيلومترا في منطقة دهرم.

وقال مدير ناحية دهرم في تصريح لوكالة أنباء "إرنا": بسبب ضعف متانة المباني في هذه المنطقة، تسبب زلزال الليلة الماضية في حدوث شقوق وفي بعض الحالات تخريب بعض جدران المباني في 10 قرى، بما في ذلك سوار غیب وغوري ودهنو وایل سوار وکورش آباد ودجكاه.

واضاف: بسبب الزلزال الذي حدث قبل أيام، تعرض خزان مياه الشرب في دجكاه بالمنطقة للتصدع والضرر.

تقع مدينة دهرم في قضاء فراشبند على بعد 164 كيلومترًا جنوب غرب مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران.

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