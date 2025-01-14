وزير الصناعة الايراني يتوجه إلى بيلاروسيا اليوم

وأعلن المدير العام لمكتب آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا في منظمة تنمية التجارة الإيرانية أكبر كداري مساء الاثنين عن انعقاد الاجتماع السابع عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وبيلاروسيا يومي الثلاثاء والاربعاء.

وبحسب كداري، سيترأس الاجتماع وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني ووزير الصناعة البيلاروسي.

وأضاف: سيركز هذا الاجتماع على تعزيز وتوسيع التعاون المتبادل في مجالات التعاون التجاري والصناعي، والزراعة، والاستثمار، والصحة والأدوية، والنقل، والتعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين من أجل مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وتابع: "سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزيري الصناعة في البلدين في ختام الاجتماع".

وأضاف: "إن الخطط الأخرى لهذه الزيارة تشمل لقاء وزير الصناعة مع رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين في بيلاروسيا".

ووفقا لكداري؛ من المقرر أن يفتتح وزير الصناعة الإيراني خلال هذه الزيارة المركز التجاري الإيراني في بيلاروسيا.

وأعلن المسؤول أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في الأشهر الثمانية الأولى من العام الايراني الجاري (بدا في 20 اذار/مارس 2024) نحو 38 مليون دولار، مضيفا: "ان المنتجات الزراعية والبتروكيماوية تشكل غالبية السلع التي تصدرها إيران إلى بيلاروسيا".

من الجدير بالذكر أن الاجتماع السادس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وبيلاروسيا انعقد في طهران قبل اكثر من عام.

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