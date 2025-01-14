الرئيس بزشكيان يزور مركزين للأطفال والناشئة ممن ليس لهم اولياء امور

وقام الرئيس بزشكيان بهذه الزيارة التي رافقه فيها وزير التعاون والعمل والرفاهية الاجتماعية أحمد ميدري ورئيس منظمة الرعاية الاجتماعية جواد حسيني، بالتحدث مع المسؤولين والأطفال والناشئة في هذين المركزين.

وخلال زيارته لدار "بهشت" ​​للأطفال دون سن 15 عامًا، والتي تديرها أسر الشهداء، ومركز "دعوت" للناشئة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 18 عامًا، اطلع الرئيس بزشكيان على وضعهم التعليمي والصحي والعلاجي.

وكان من بين الطلبات التي تقدم بها مسؤولو هذين المركزين، التعليم الحرفي وخلق فرص العمل والرفاهية الاجتماعية، فضلاً عن تجهيز وإصلاح المباني التي يقيم فيها هؤلاء الأطفال والناشئة ، حيث اوعز رئيس الجمهورية الى وزير العمل ورئيس منظمة الرعاية الاجتماعية بمتابعة الأمر.

كما أشاد الرئيس بزشكيان بجهود المسؤولين والمدربين والمساعدين في هذين المركزين في رعاية وصيانة وتعليم هؤلاء الاطفال والناشئة.

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