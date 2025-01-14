شهداء في استهداف الاحتلال خيام النازحين في دير البلح

وافادت "الميادين" انه فجر اليوم الثلاثاء، ارتقى 9 شهـداء وأصيب آخرون من جراء قصف طائرات الاحتلال خيام النازحين ومنزلاً في دير البلح، وشنّ الاحتلال غارة على شمال مخيم النصيرات، وسط القطاع، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

وارتقت شهيدة وأصيب 5 أشخاص من جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في حي الدرج وسط مدينة غزة، وفق ما أكد الدفاع المدني.

كذلك، شنّت طائرات الاحتلال غارة على شقة في شارع النفق في مدينة غزة، وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار جنوبي حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وقال الدفاع المدني إنّ طواقمه "تتعامل مع قصف منزل سكني لعائلة مسمح عند مستوصف خالدية في حي المنارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة".

وعمد "جيش" الاحتلال إلى نسف مباني سكنية شمالي قطاع غزة وتحديداً غرب مخيم جباليا، وفي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفق ما أكد مراسل الميادين.

وكان مصدر طبي فلسطيني في غزة قد سجّل استشهاد 50 فلسطينياً في غارات للاحتلال على شمالي القطاع، في ساعات الإثنين. وأفادت مصادر صحافية فلسطينية باستشهاد وإصابة مواطنين في قصف إسرائيلي استهدفهم في حي الزيتون.

وقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة، الأمر الذي أسفر عن شهداء وجرحى. وجدد قصف مخيمي النصيرات والبريج، وسط القطاع، وأطلق نيرانه بصورة مكثفة في محيط الكلية الجامعية، في تل الهوا.

وأعلنت وزارة الصحة، وفق آخر المعطيات التي نشرتها، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة إلى 46 ألفاً و584 شهيداً، و109 آلاف و731 جريحاً.

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