القوات اليمنية تقصف يافا بصاروخ باليستي و4 مسيَّرات

وقال العميد سريع، في بيان صحفي: “نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعون الله تعالى عمليةً عسكريةً، استهدفت هدفا حيويا للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخٍ بالستي فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2”.

وأضاف أن العملية حققت هدفَها بنجاح.

وتابع “نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ أهدافاً حيويةً تابعةً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ، وذلك بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ، وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله”.

وبارك المتحدث العسكري “العملياتِ البطولية للمقاومة الفلسطينية في قطاعِ غزةَ”، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية “على عهدِها في استمرارِ عملياتِها العسكرية ضدّ العدوِّ الإسرائيليِّ حتى وقفِ العدوان ورفعِ الحصار عن قطاع غزة”.

وزعم جيش الاحتلال في وقت سابق، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية.

ودوت صفارات الإنذار في مدن الوسط جراء إطلاق الصاروخ.

وصباح الاثنين، أعلن جيش الاحتلال، إسقاط طائرة مُسيرة جنوبي فلسطين المحتلة، وصلت من اليمن، وفق ما أفادت القناة “12” الإسرائيلية.

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