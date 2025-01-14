١٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٥٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85719472
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13 عملاً مقاوماً في الضفة ضد الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

١٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٥٨ ص
رمز الخبر: 85719472
13 عملاً مقاوماً في الضفة ضد الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

طهران / 14 كانون الثاني/ يناير/ارنا- رصد مركز معلومات فلسطين “معطي” 13 عملاً مقاوماً خلال الـ24 ساعة الماضية في الضفة الغربية، ضمن معركة “طوفان الأقصى”، وأسفرت عن إصابات في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار “معطي”، في تقريره اليوم، إلى أنه رصد 13 عملا مقاوما، تنوعت ما بين عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وعملية تفجير عبوات ناسفة، وعمليتي تصدي لاعتداءات المستوطنين، وعملية تحطيم لإحدى مركبات المستوطنين.

وبحسب المركز فقد تضمنت أعمال المقاومة اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وإلقاء حجارة في 7 نقاط متفرقة بالضفة الغربية، إضافة لخروج مظاهرة شعبية منددة بجرائم الاحتلال وحرب الإبادة المستمرة.

وتصدى أهالي بلدة حزما لاعتداءات المستوطنين في مدينة القدس المحتلة ورشقوهم بالحجارة، فيما فجّر مقاومون في جنين عبوات ناسفة بآليات الاحتلال بمنطقة “زبوبا”، تزامنا مع اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في اليامون وسيلة الظهر.

وأطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم العين مدينة نابلس، فيما تصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين في قرية “حارس” بمحافظة سلفيت، وحطموا إحدى مركبات المستوطنين، بعد رشقها بالحجارة.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى بلدة الخضر في بيت لحم، ودورا بالخليل، والتي شهدت أيضا مظاهرات شعبية منددة بجرائم الاحتلال.

انتهى ** 2342
 

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