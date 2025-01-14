13 عملاً مقاوماً في الضفة ضد الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

وأشار “معطي”، في تقريره اليوم، إلى أنه رصد 13 عملا مقاوما، تنوعت ما بين عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وعملية تفجير عبوات ناسفة، وعمليتي تصدي لاعتداءات المستوطنين، وعملية تحطيم لإحدى مركبات المستوطنين.

وبحسب المركز فقد تضمنت أعمال المقاومة اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وإلقاء حجارة في 7 نقاط متفرقة بالضفة الغربية، إضافة لخروج مظاهرة شعبية منددة بجرائم الاحتلال وحرب الإبادة المستمرة.

وتصدى أهالي بلدة حزما لاعتداءات المستوطنين في مدينة القدس المحتلة ورشقوهم بالحجارة، فيما فجّر مقاومون في جنين عبوات ناسفة بآليات الاحتلال بمنطقة “زبوبا”، تزامنا مع اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في اليامون وسيلة الظهر.

وأطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم العين مدينة نابلس، فيما تصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين في قرية “حارس” بمحافظة سلفيت، وحطموا إحدى مركبات المستوطنين، بعد رشقها بالحجارة.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى بلدة الخضر في بيت لحم، ودورا بالخليل، والتي شهدت أيضا مظاهرات شعبية منددة بجرائم الاحتلال.

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