١٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٢٣ ص
رمز الخبر: 85719553
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journalistکاظم شماعییان

تعبئة المحيطات في القوات البحرية للحرس الثوري، قيد التشكيل

١٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٢٣ ص
رمز الخبر: 85719553
تعبئة المحيطات في القوات البحرية للحرس الثوري، قيد التشكيل

بوشهر/ 14 كانون الثاني/يناير/ارنا – قال مسؤول ممثلية الولي الفقيه في القوات البحرية للحرس الثوري حجة الاسلام عبد الحميد رئيسي ان التعبئة البحرية في القوات البحرية للحرس، تحظى بهيكلية وموقع خاصين، ويتم تشكيل تعبئة المحيطات حاليا.

واضاف رئيسي اليوم الثلاثاء في اجتماع لعلماء اهل السنة في بوشهر (جنوب) ان تشكيل التعبئة البحرية، كان له منافع وبركات هائلة في تنفيذ المهام الموكلة اليها.

واكد ان الشعب الايراني متحد ومنسجم ومتيقظ في مواجهة الاعداء وهو يدافع بصمود عن البلاد.

اما قائد المنطقة الثانية للقوات البحرية للحرس الثوري العميد حيدر هنريان فقد قال في اللقاء ان التبعئة البحرية تقوم باسداء الخدمة بصورة هادفة في جميع مجالات البحر والاستخبارات والعمليات والانقاذ في البحر والشاطئ.

واضاف ان جزء مهما من امن محافظة بوشهر هو نتيجة الوفاق والاتحاد بين الشيعة واهل السنة.

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journalistکاظم شماعییان

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