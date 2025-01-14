استثمار 10 مليارات يورو في بتروكيمياء مَکُران

وقال ابيانه اليوم الثلاثاء لمراسل ارنا ان مدينة مكران للبتروكيماويات تشتمل على 6 مشروعات عملاقة و 22 وحدة بتروكمياويات تطبيقية والمتوقع ان تنخرط المرافق العامة بما فيها وحدات المياه والكهرباء والبخار وسائر الخدمات الجانبية بجانب وحدتين للبتروكيماويات في دارة الانتاج حتى الصيف المقبل.

واضاف ان احد الاجراءات لتطوير مدينة مكران للبتروكمياويات يتمثل في استخدام القوى العاملة المحلية بحيث يعمل اكثر من 5 الاف شخص، 50 بالمائة منهم من المجتمع المحلي.

واوضح انه تم للمرة الاولى في جابهار، افتتاح مركز فني ومهني للتبروكيماويات ومدرسة فنية للبتروكيماويات، في خطوة لتمكين المجتمع المحلي وتعيينه في الوظائف.

وتابع ان عدد مشروعات الاستثمار والبنية التحتية لمدينة البتروكيماويات يبلغ 18 مشروعا منها 7 مشاريع في مجال البتروكمياويات يتم تنفيذها في هذه المدينة بمساحة الف و 260 هكتارا بمساهمة الشركات القابضة والاستثمارية.

واكد المدير التنفيذي لشركة "نكين مكران" لتطوير البتروكمياويات ان المنتجات الرئيسية لهذا المجمع مخصصة للتصدير وباقي المنتجات تستخدم لتغذية مجمعات البتروكيماويات في البلاد.