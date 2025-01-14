١٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٥٣ ص
رمز الخبر: 85719625
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journalistکاظم شماعییان

استثمار 10 مليارات يورو في بتروكيمياء مَکُران

١٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٥٣ ص
رمز الخبر: 85719625
استثمار 10 مليارات يورو في بتروكيمياء مَکُران

جابهار/ 14 كانون الثاني/يناير/ارنا – قال المدير التنفيذي لشركة "نكين مَکُران" للبتروكيماويات في جابهار (جنوبي شرق) علي رضا منيري ابيانه انه تم استثمار نحو 10 مليارات يورو في القطاع الثالث من هذه الشركة بهدف بناء مجمعات البتروكيماويات واستكمال سلسلة قيمة غاز الميثان، بحيث لن نشهد بعد استكمال مراحل مدينة البتروكيماويات، بيع المواد الخام للمنتجات البتروكمياوية.

وقال ابيانه اليوم الثلاثاء لمراسل ارنا ان مدينة مكران للبتروكيماويات تشتمل على 6 مشروعات عملاقة و 22 وحدة بتروكمياويات تطبيقية والمتوقع ان تنخرط المرافق العامة بما فيها وحدات المياه والكهرباء والبخار وسائر الخدمات الجانبية بجانب وحدتين للبتروكيماويات في دارة الانتاج حتى الصيف المقبل.

واضاف ان احد الاجراءات لتطوير مدينة مكران للبتروكمياويات يتمثل في استخدام القوى العاملة المحلية بحيث يعمل اكثر من 5 الاف شخص، 50 بالمائة منهم من المجتمع المحلي.

واوضح انه تم للمرة الاولى في جابهار، افتتاح مركز فني ومهني للتبروكيماويات ومدرسة فنية للبتروكيماويات، في خطوة لتمكين المجتمع المحلي وتعيينه في الوظائف.

وتابع ان عدد مشروعات الاستثمار والبنية التحتية لمدينة البتروكيماويات يبلغ 18 مشروعا منها 7 مشاريع في مجال البتروكمياويات يتم تنفيذها في هذه المدينة بمساحة الف و 260 هكتارا بمساهمة الشركات القابضة والاستثمارية.

واكد المدير التنفيذي لشركة "نكين مكران" لتطوير البتروكمياويات ان المنتجات الرئيسية لهذا المجمع مخصصة للتصدير وباقي المنتجات تستخدم لتغذية مجمعات  البتروكيماويات في البلاد.

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journalistکاظم شماعییان

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