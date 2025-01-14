وزير الصحة: ايران الاولى في المنطقة من حيث عدد البحوث في اخلاقيات الطب

واضاف ظفرقندي اليوم الثلاثاء على هامش الدورة الـ 11 للمؤتمر السنوي لاخلاقيات الطب في ايران انه تمت صياغة التعليمات التطبيقية والسريرية لاخلاقيات الطب والمصادقة عليها. ويتم تدريس هذه التعليمات في الدورات الطلابية وتشكل قاعدة للسلوك المهني والانساني مع المرضى.

ومضى يقول ان صياغة نماذج عملية لاخلاقيات الطب بما فيها الاحترام والعطوفة والاهتمام باحتياجات المرضى، يمكن ان تكون مؤثرة في هذا المجال.

واكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي ان طبيب الاسرة، يمثل احدى اولوياتنا في هذه المرحلة لافتا الى ان هذا المشروع يركز على تقديم الخدمات العادلة والشاملة للمرضى ويمكن ان يشكل أرضية لتعزيز اخلاقيات الطب.