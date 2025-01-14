عراقجي يدعو لزيادة التبادل التجاري بين خراسان الرضوية ودول "اكو"

وشرح محافظ خراسان الرضوية غلام حسين مظفري خلال اللقاء الطاقات الصناعية والاقتصادية والسياحية الكبيرة لمحافظته لا سيما مدينة مشهد المقدسة وزيارة ملايين الزوار والسياح لها سنويا مبديا استعداد المحافظة للتعاون مع وزارة الخارجية لتوسيع الخدمات لا سيما للزوار والسياح الاجانب.

واعرب عن شكره لوزارة الخارجية لاهتمامها بهذه المحافظة بما في ذلك اقامة الدورة الـ28 للاجتماع الوزاري للدول الاعضاء في اكو في مشهد المقدسة.

اما وزير الخارجية عباس عراقجي فقد اشار الى كون محافظة خراسان الرضوية مجاورة لدول اسيا الوسطى ووجود مكتب لوزارة الخارجية في المحافظة معربا عن امله بمزيد من التعاون بين الجانبين للنهوض بالتعامل الاقتصادي والتجاري والثقافي للبلاد مع باقي الدول لا سيما الاعضاء في اكو ودول اسيا الوسطى.