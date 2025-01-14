توقيع مذكرة التفاهم للحج للعام المقبل

وافاد موقع مؤسسة الحج والزيارة ان رئيس المؤسسة علي رضا بيات بحث مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة في الموضوعات المتعلقة بحجاج التمتع والمعتمرين الايرانيين.

وناقش الطرفان القضايا التنفيذية المتعلقة بحج التمتع والنقل الجوي والنقل البري والخدمات الصحية في المشاعر والقضايا الثقافية والاخرى المتعلقة بزيارة المعتمرين الايرانيين.

وتحدث الطرفان كذلك حول حج التمتع للعام الايراني المقبل (1404) والعمرة، وتبادلا وجهات النظر حول موضوعات مثل الرحلات الجوية والنهوض بالخدمات التنفيذية وزيادة حصة الحجاج الايرانيين في الحج المقبل وزيادة الايفاد الى العمرة في العام المقبل وتكريم الزوار الايرانيين.

وفي ختام الاجتماع وقع الطرفان مذكرة تفاهم حج التمتع للعام المقبل.