الرئيس بزشكيان: إيران لم تخطط لاغتيال ترامب مطلقا

وفي مقابلة مع قناة "ان بي سي" التلفزيونية الاميركية وردا على سؤال وهو إن "أحد التهديدات المحتملة للدبلوماسية قد يكون أن تعتقد الولايات المتحدة أن إيران لديها مخطط لاغتيال دونالد ترامب، هل كان هناك مثل هذا المخطط؟" قال الرئيس بزشكيان: كل الاغتيالات التي نراها في المنطقة وأوروبا وأماكن أخرى، هل هناك أي أثر للإيرانيين فيها؟" هل كانت هناك أي علاقة؟ أبدا.

وأضاف الرئيس الايراني، ردا على سؤال آخر وهو "هل تقول إنه لم تكن هناك أبدا خطة إيرانية لقتل ترامب؟": اطلاقا.

وتابع ردا على سؤال آخر وهو "هل تعدون بعدم اتخاذ أي إجراء لقتل دونالد ترامب؟"، قائلا: لم تكن لدينا مثل هذه النية منذ البداية ولن تكون لنا.

يذكر ان مساعد مدير مكتب رئيس الجمهورية لشؤون الاتصال والاعلام كان قد كتب في منشور، الثلاثاء، على منصة التواصل الاجتماعي "اكس": ستبث الرسالة المهمة للرئيس (مسعود) بزشكيان غدا (الأربعاء) على شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية؛ إيران تريد السلام وخفض التصعيد في المنطقة والعالم وهي مستعدة لمحادثات مشرفة ومتكافئة.

وتابع: رسالة مهمة من الرئيس بزشكيان في مقابلة مع ليستر هولت، المذيع الأمريكي الشهير، غدًا (الأربعاء) على قناة NBC.

وأضاف: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد السلام وخفض التصعيد في المنطقة والعالم، وهي مستعدة لمفاوضات مشرفة ومتكافئة، وتدين حرب الكيان الصهيوني وعدوانه وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها".

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