الايراني سعيد أحمد عباسي ضمن أفضل 10 لاعبين في كرة الصالات عالميا

وقدم موقع "فوتسال بلانيت" المرموق ، خيارات أفضل لاعب في عام 2024، والتي تضم أيضًا اسم سعيد أحمد عباسي، لاعب المنتخب الوطني الإيراني ونادي "كيتي بسند" أصفهان.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، صنف موقع Futsal Planet مدرب فريق "كيتي بسند" محمد كشاورز ضمن أفضل 10 مدربين للأندية في العالم، وحارس مرمى الفريق باقر محمدي ضمن أفضل 10 حراس مرمى في العالم، ولاعب الفريق أمير حسين داودي ضمن أفضل 10 لاعبين شباب في العالم.

وقد تمكن سعيد أحمد عباسي قبل فترة من الفوز بجائزة أفضل لاعب في كرة الصالات الآسيوية ، متقدما على فيض علي سرداروف من طاجيكستان ودلشاد رحمتوف من أوزبكستان.

وفاز فريق "كيتي بسند" ببطولة الدوري الايراني خمس مرات ولقب الوصيف سبع مرات كما توج ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة الصالات في عام 2011.

انتهى ** 2342