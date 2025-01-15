المقاومة تستهدف قوات الاحتلال في رفح

وافادت الميادين انه في عملية مشتركة، قصفت كتائب شهداء الأقصى وألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، مقرّ تحكم وسيطرة تابعاً للاحتلال الإسرائيلي في جحر الديك، وسط القطاع، بقذائف "الهاون"، من عيار 60 ملم.

ونشرت كتائب شهداء الأقصى وألوية الناصر صلاح الدين مشاهد توثّق العملية، بُعيد الإعلان عنها.

إضافةً إلى ذلك، نشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد عن قصف مقر قيادة وسيطرة إسرائيلي في محور "نتساريم"، جنوبي غربي مدينة غزة، برشقة صاروخية.

بدروها، نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد تظهر سيطرتها على طائرة إسرائيلية انتحارية من نوع "MERA -PRO"، قبل تنفيذها مهمةً هجومية.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، نفّذت عمليةً مركبةً، الإثنين، استهدفت فيها مبنى تتحصّن فيه قوة إسرائيلية مكوّنة من 25 جندياً، في مخيم الشابورة وسط رفح.

وتعاملت القسّام مع القوة بمختلف أنواع الأسلحة، موقعةً الجنود بين قتيل ومصاب. وفور حضور قوة النجدة، تم تفجير حقل ألغام في ناقلتي جند.

انتهى ** 2342