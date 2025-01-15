5 شهداء في قصف طيران الاحتلال على مخيم جنين

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت عن وصول 5 شهداء إلى مستشفى جنين الحكومي، جراء قصف الاحتلال على مخيم جنين.

وأفاد شهود عيان بأن عدد من الشهداء والمصابين جراء قصف طيران الاحتلال بثلاثة صواريخ على الأقل، لهدف في مخيم جنين.

وأعلن الهلال الأحمر في حصيلة أولية عن تعامله مع شهيد، واصابتين جراء قصف من طائرات حربية اسرائيلية لموقع في مخيم جنين.

​من جانبه أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه وخلال عملية مشتركة بين الجيش والشاباك، نفّذت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قبل وقت قصير هجومًا في منطقة جنين.

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