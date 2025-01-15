١٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٥٥ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85720087
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ملفات إخبارية

استشهاد 20 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الصهیوني على غزة

١٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٥٥ ص
رمز الخبر: 85720087
استشهاد 20 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الصهیوني على غزة

طهران / 15 كانون الثاني/ يناير/ارنا-استشهد 20 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات شنها الطيران الحربي للاحتلال الصهيوني، على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

واستشهد 13 مواطنا وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة شاهين في شارع البركة جنوب دير البلح، وسط القطاع.

وقالت مصادر طبية أن سيدة وأربعة أطفال استشهدوا، وأصيب آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة شعت في منطقة حي النصر بمدينة رفح، جنوب القطاع.

واستشهد 7 مواطنين  وأصيب اخرون بجراح في قصف منزل عائلة نصار في مخيم النصيرات.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,645 مواطنا، وإصابة 110,012 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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