حماس: عدوان الاحتلال بالضفة لن يكسر المقاومة

ونعت الحركة في بيان لها، الأربعاء، "شهداء جنين الأبطال، الذين ارتقوا في هذه المجزرة الوحشية الجديدة، لنؤكد أن هذه الدماء الزكية لن تذهب هدرًا، وستكون لهيبًا يحرق الاحتلال ويكسر هيبة منظومته الأمنية".

وأضافت أن "هذه الجريمة جاءت بعد ساعات من إطلاق المبادرة الوطنية المجتمعية لإيقاف حملة السلطة الأمنية على مخيم جنين ومقاومته، وعدم استجابة السلطة الفورية لها، وما شهدناه من إطلاق نار ومنع لسيارات الإسعاف من دخول المخيم".

وأردفت أن ذلك "يحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية لرفضها النداءات الوطنية بوقف حملتها على المخيم".



ودعت "حماس" "لتصعيد كافة أشكال العمل المقاوم بالضفة، ولمزيد من الوحدة والتلاحم تحت خيار التصدي والمواجهة، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".

واستشهد، مساء الثلاثاء، 6 مواطنين في قصف لطيران الاحتلال الصهیوني، استهدف مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول 6 شهداء إلى مستشفى جنين الحكومي، جراء قصف الاحتلال على مخيم جنين.

وأفاد شهود عيان بأن طيران الاحتلال قصف بثلاثة صواريخ على الأقل، لهدف في مخيم جنين.

انتهی**3280