المتحدث باسم الكرملين: الاتفاق الشامل بين ايران وروسيا يعزز علاقاتهما الى مستوى الشراكة الاستراتيجية

وأضاف ديمتري بيسكوف في تصریح خاص لمراسل وكالة إرنا في موسكو اليوم الأربعاء: أن هذا الاتفاق يغطي جميع جوانب العلاقات المتعددة الأطراف بين روسيا وإيران، بما في ذلك تعزيز التعاون في الأبعاد العسكرية والسياسية والتجارية والاقتصادية وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات العلوم والتعليم والثقافة والأنشطة الإنسانية.

وأكد أن التفاعل بين طهران وموسكو لا يتعارض مع مصالح الآخرين، مذكرا بما اکد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بان روسيا ليست أبدا صديقة دولة ضد دولة أخرى.

اختيار تاريخ توقيع هذا الاتفاق لا علاقة له بموعد تولي ترامب منصبه

وقال إن تكهنات كثيرة حول موعد توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران علی اعتاب تولي ترامب منصبه (20 يناير/كانون الثاني)، لا تؤدي إلا إلى ظهور البسمة على الوجه؛ دع منظري المؤامرة يحيرون عقولهم باستمرار.

وقال: حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المقبل حدث قد يكون مثيرا للاهتمام بالنسبة للبعض، وبالطبع للمواطنين الأمريكيين، لكنه لن يؤثر على طبيعة الاتفاق الشامل بين إيران وروسيا بأي شكل من الأشكال.

وأضاف: من هذا المنطلق، من الصعب ربط النتيجة المنطقية لسنتين من العمل المضني على وثيقة تشير إلى دخول العلاقات الروسية الإيرانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بحدث تاريخي في المستقبل.

الخطوات التالية المحتملة لإيران وروسيا

وردا على سؤال آخر لـمراسل وکالة "إرنا" حول الخطوات التالية المحتملة لروسيا وإيران بعد توقيع الاتفاق الاستراتيجي الشامل، قال المتحدث باسم الكرملين: في هذا السياق علينا أن ننتظر إبرام اتفاقيات تنفيذية في مختلف مجالات العلاقات بين البلدين على الأسس القانونية التي ستتشكل مع الاتفاقية الاستراتيجية الجديدة.

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