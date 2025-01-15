اللواء باقري: الاعتماد على القوى العظمى لا يجلب إلا الذل والهوان

وقال اللواء "محمد باقري" خلال مراسم الحاق اول مدمرة ايرانية مخصصة للرصد الاستخباري ورصد الذبذبات، وهي مدمرة "زاغروس" ايرانية الصنع، الى الخدمة ضمن وحدات اسطول الجنوب في القوات البحرية للجيش الايراني: اليوم نرى أحد الإنجازات العظيمة للشعب الإيراني العظيم وقد حضرنا مراسم إلحاق مدمرة زاغروس القيمة.

وقال إن القوة الدفاعية هي أحد الركائز الأساسية لأمن وقوة الشعب الإيراني العظيم وأضاف أن ایران تمتلك قدرات وبنية تحتية قيمة لامتلاكها المياه المرتبطة بالمياه الأخرى في العالم ويمكنها أن تحظى بمكانة قيمة وأعلى في هرم القوة الإقليمي والعالمي إذا تم إيلاء الاهتمام الأساسي لهذه القدرات.

وأضاف: منطقة بحر عمان وساحل مكران جوهرة ثمينة لم يتم استخدامها كثيرا حتى الیوم ولقد أصبحت القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية رائدة في استخدام هذه الشواطئ الثمينة وقد بدأت هذه القوة نشاطها منذ أكثر من 10 سنوات في تفعيل أجزاء من هذا الشاطئ کما قامت القوة بتفعيل وتنشیط منطقة كنارك وجابهار منذ أكثر من 4 عقود.

وأكد: أن اهتمام القوات المسلحة بالأحداث والأبحاث المستقبلية يعد من المزايا التي يجب أن تحظى بمزيد من الاهتمام دائمًا، ويعتبر تصميم وبناء مدمرة زاغرس للاستخبارات أحد هذه الأمثلة.

وأضاف: كانت البحرية بحاجة إلى مثل هذه القدرة الاستخباراتية القيمة لتنفيذ مهمة ضمان الأمن البحري في بحر عمان والمحيط الهندي ومنطقة غرب آسيا، وكذلك في بحار ومحيطات العالم بأكملها.

وتابع قائلا: قام العلماء الإيرانيون الشباب، والقوة البحریة للجیش الإیراني، وبمساعدة الصناعة الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع، والشركات والعلماء الأعزاء في البلاد، بتصميم وبناء مدمرة "زاغروس" ايرانية الصنع.

وقال إن أحداث السنوات الماضية وكذلك الأشهر الخمسة عشر الماضية تظهر إذا اعتمدت الأمة على نفسها، ستتمكن من تحقيق استقلالها وسيادتها وأهدافها السامية مؤکدا إن الاعتماد على القوى العظمى لا يجلب إلا الذل والهوان.

وشدد:لقد تمكن الشعب الإيراني من تحقيق استقلاله والسيادة الإلهية على أرضه بالاعتماد على قدرة الله الخالدة، وببركة دماء الشهداء الطاهرة، وتحت قیادة قائد الثورة الإسلامیة وجهود المجاهدین والعلماء والشباب.

یذکر أنه اقيمت اليوم الاربعاء، مراسم الحاق اول مدمرة ايرانية مخصصة للرصد الاستخباري ورصد الذبذبات، وهي مدمرة "زاغروس" ايرانية الصنع، الى الخدمة ضمن وحدات اسطول الجنوب في القوات البحرية للجيش الايراني.

وحضر هذه المراسم رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري" والقائد العام للجيش الايراني اللواء السيد "عبدالرحيم موسوي" ، ووزير الدفاع الايراني العميد طيار "عزيز نصيرزادة، وقائد القوات البحرية للجيش الايراني الادميرال "شهرام ايراني" وعدد من القادة العسكريين للجيش الايراني.

والمدمرة زاغروس تعتبر من احدث انجازات الخبراء الايرانيين الشباب في مجال الصناعات البحرية وهي تلبي حاجة القوات البحرية الايرانية في المجال الاستخباري والامن البحري.

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