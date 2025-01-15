نعمل على استقطاب 200 ألف سائح سنويا في الخطة الخمسية للسياحة العلاجية

وخلال زيارته طاجيكستان على رأس الوفد التجاري الايراني ، التقى وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الايراني "رضا صالحي اميري" ،رئيس لجنة السياحة في الحكومة الطاجيكية "جمعة خانزادة" و رئيس غرفة إيران "صمد حسن زادة".

وخلال هذا اللقاء ،اشار صالحي اميري الى انه ينبغي ان تكون طاجيكستان الهدف الأساسي للسياحة الإيرانية في منطقة أوراسيا والقوقاز،مضيفا بان عدد السياح الإيرانيين الذين يترددون من والى طاجيكستان نحو 8 الاف و 500 شخص، مما يدل على أن البلدين لم يقدما مستوى مناسبا في هذا المجال.

وتابع وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الايراني انه يجب أن العمل سويا في التعريف بالمقومات السياحية في البلدين، وإنتاج الأفلام الجذابة وبثها في كل من البلدين، والاستفادة من قدرات النخب والشخصيات المشهورة في البلدين كمقدمة في هذا المجال.

وبالاشارة الى أن السياحة العلاجية وسيلة لتحسين مستوى العلاقات بين البلدين في كافة المجالات،اوضح صالحي اميري بأنه في العام الماضي، استفاد مليون و200 الف شخص من خدمات السياحة الصحية في إيران بتكلفة ملياري دولار، مضيفا بانه يتم العمل على زيادة هذا الرقم ليصل الى 6 مليارات دولار في خطة مدتها 5 سنوات وزيادة عدد السياح العلاجيين بمقدار 200 الف سنويا.

كما افاد انه من الممكن تقليل التكاليف بالنسبة للسياح الطاجيكيين احتراما للقواسم اللغوية والثقافية المشتركة ومطالبة أصحاب الفنادق والأطباء ايضا بتقديم خصومات خاصة للطاجيكيين.

وابدى وزير التراث الثقافي والسياحة الايراني اهتمامه بإقامة المهرجانات السياحية في البلدين،قائلا:"في11 شباط/ فبراير 2025، أنتم مدعوون لحضور مهرجان السياحة الإيراني، ويحضر هذا الحفل وزراء 6 دول في المنطقة، وبذلك يمكنم التعريف بشكل أفضل بالمعالم السياحية في طاجيكستان في هذا السياق.

وعن تأشيرات الدخول بين البلدين، لفت صالحي اميري الى اهمية الغاء هذه التأشيرات لتسهيل شروط السفر من أي مكان في البلدين، موضحا انه تم الانتهاء من هذه المسألة وأعلنتها الحكومة الإيرانية وسيتم ابلاغ رئيس طاجيكستان بهذا الامر خلال الزيارة المرتقبة للرئيس بزشكيان الى طاجيكستان.

واعتبر أنه من المهم التعامل مع وضع الفنادق وشركات الطيران والجولات السياحية ، مضيفا انه من هذا المنطلق فإن إيران لديها الاستعداد اللازم وتستطيع زيادة عدد الرحلات الجوية.

الشركات الإيرانية والمشاركة بالمعارض في طاجيكستان

وبدوره، وضمن ترحيبه بمقترحات ايران ،اعرب رئيس لجنة السياحة في الحكومة الطاجيكية "جمعة خانزادة" عن استعداد بلاده لاتخاذ خطوات أساسية لتعزيز مستوى العلاقات بين البلدين.

ولفت الى انه يتم التخطيط لإدخال القدرات والمرافق السياحية في طاجيكستان وتتمثل إحدى الخطط في مشاركة الشركات الإيرانية في المعارض التي تقام في طاجيكستان في ظل ظروف أفضل والظهور أمام الشركات الطاجيكية في المعارض الإيرانية.

كما اشار خانزادة الى القدرات السياحية في جنوب إيران ، معتبرا ان تبادل الخبرات مهم في توسيع العلاقات، موضحا انه وفي هذا الصدد، انه يجب تقديم اقتراحا بتصميم آلية للمضي قدما بشكل مشترك وتعزيز العلاقات في قطاع السياحة.

التأكيد على تعزيز قطاع السياحة في إيران وطاجيكستان

وفي هذا اللقاء ايضا، تحدث و رئيس غرفة إيران "صمد حسن زادة" عن اهتمام إيران بتعزيز العلاقات مع طاجيكستان،مبيّنا بأن ايران تولي أهمية كبيرة للسياحة الصحية وتحاول تقديم خدمات المستشفيات بنهج إنساني وتقوي لعلاج المرضى من مختلف البلدان بأسعار معقولة إلى جانب خدمات الإقامة قدر الإمكان.

وعليه،تم في نهاية هذا اللقاء تعريف ممثلي الجانبين بوضع آلية لتعزيز مستوى العلاقات السياحية بين إيران وطاجيكستان.

انتهى**ر.م