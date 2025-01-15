رئيس وزراء العراق: طهران حليف مهم لبغداد

وأوضح رئيس الوزراء العراقي في مقابلة مع بي بي سي : "العراق يتميز بأنه يجمع بين علاقاته الجيدة مع إيران وفي الوقت نفسه مع واشنطن"، مما قد يساعد في تقريب وجهات النظر على الصعيد الإقليمي والدولي في عدد من القضايا.

إيران وقفت إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب

و لفت محمد شياع السوداني إلى أن إيران وقفت إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب الذي جاء إلى العراق عبر سوريا، و قال ، "هناك تحديات أمنية ورثناها من مواجهة الإرهاب الذي ساعدتنا في مواجهته إيران و86 دولة أخرى، بينها الولايات المتحدة".

العلاقات مع إيران قائمة على الاحترام المتبادل

وقال رئيس الحكومة العراقية إن "العراق لديه استقلالية في قراره ولا يسمح لأي دولة بالتدخل في شؤونه"، وأن العلاقات مع إيران قائمة على الاحترام المتبادل، مؤكدا أنه لن يكون جزءاً من التوترات الحالية في المنطقة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يجب عدم تجاهل حجم الإبادة الجماعية التي ترتكبتها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني

وجدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رفض حكومته استخدام العراق قاعدة للهجمات أو زج بغداد في حروب إقليمي و في نفس الوقت طالب بعدم تجاهل "حجم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني"، بالإضافة إلى استهداف سلاح الجو الإسرائيلي "سفارات ومواطنين " .

و صرح السوداني أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تستغل الظروف الإقليمية لتوسيع دائرة الصراع.

العالم فشل في وقف نتنياهو عن توسيع ساحة الصراع

ورداً على التهديدات الإسرائيلية باستهداف قواعد وأهداف في الاراضي العراقية، اعتبر رئيس الحكومة العراقية أن العالم "فشل في وقف نتنياهو عن توسيع ساحة الصراع، مضيفاً أن "الجميع يركز على ردود الأفعال" ويترك "الانتهاكات والمجازر السافرة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية".

سوريا الجديدة يجب أن تنبذ الإرهاب والتطرف وتحترم حقوق الإنسان

وبشأن التطورات في سوريا،أكد السوداني أن العراق يحترم اختيار الشعب السوري لقيادته الجديدة ونظامه الدستوري، لكنه أعرب عن أمله في أن تكون هذه الإدارة شاملة وتحتوي كافة أطياف ومكونات الشعب السوري.

و أوضح أن"سوريا الجديدة يجب أن تنبذ الإرهاب والتطرف وتحترم حقوق الإنسان وأن تسهم مع المجتمع الإقليمي والدولي في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية المتواجد بالفعل في بعض المناطق داخل سوريا".

وأشار إلى أن زيارة رئيس جهاز الاستخبارات العراقية إلى دمشق كانت "لنقل رسائل للإدارة السورية الجديدة، أنه من المهم أن تعبر عن إرادة السوريين وتطلعاتهم وألا تكون أداة لأي جهة خارجية ".

انتهى