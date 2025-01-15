عراقجي: حاليا، ليس لدينا أي مفاوضات سوى المفاوضات مع الأوروبيين

وقال عباس عراقجي اليوم الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء ردا على سؤال عما إذا كانت هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة، قال : لقد أجرينا مفاوضات نووية مع الأوروبيين وليس لدينا أي مفاوضات أخرى في الوقت الراهن.

یذکر أنه کان مساعد الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الايرانية كاظم غريب آبادي قد أعلن عن اتفاق إيران والدول الأوروبية الثلاث؛ ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، على استئناف المفاوضات الرامیة إلی إلغاء الحظر عن إیران.

وكتب نائب وزير الخارجية الشؤون القانونية والدولية ، كاظم غريب آبادي، على منصة التواصل الاجتماعي إكس: انعقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران والدول الاوروبية الثلاث في جنيف.

واضاف: كانت هذه المحادثات جادة، وصريحة، وبناءة. وأثناء الخوض في بعض التفاصيل، ناقشنا واستعرضنا الأفكار في مجالي إلغاء الحظر والملف النووي اللذين يعتبران ضروريين للتوصل إلى اتفاق.

وكان هناك إجماع على ضرورة استئناف المفاوضات وتوفير الأجواء المناسبة والحفاظ عليها من قبل جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق. وتم الاتفاق على استمرار المحادثات.

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