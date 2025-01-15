١٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٠٦ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85720577
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الطائرة الإیرانیة المنکوبة كانت في طريقها من مطار مهرآباد إلى کيلان

١٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٠٦ م
رمز الخبر: 85720577
الطائرة الإیرانیة المنکوبة كانت في طريقها من مطار مهرآباد إلى کيلان

رشت / 15 كانون الثاني/ يناير/ارنا-قال قائد قوات الشرطة في محافظة کیلان العمید "عزيز الله ملكي" : إن طائرة التدريب التابعة لقوات الشرطة الإيرانية كانت في طريقها من مطار مهرآباد إلى کيلان عندما تعرضت لحادث.

وقال العمید "عزيز الله ملكي" اليوم الاربعاء بشأن تحطم طائرة تدريب خفيفة تابعة لقوات الشرطة الإیرانیة: استشهد الطيار ومساعده ومهندس الطيران، الکابتن خوانساري والعقيد ابراهيم زاده والعقيد فیضي في حادث تحطم هذه الطائرة بالقرب من كوجصفهان.

وأضاف: لم يكن أي من هؤلاء الشهداء من محافظة جيلان.

یذکر أنه تعرضت قبل ساعات قليلة، طائرة تدريب صغیرة للشرطة الإيرانية لحادث جوي بالقرب من مدينة رشت، مما أدى إلى استشهاد جميع ركابها.

وأصدرت المركز الإعلامي التابع للشرطة بيانًا أفادت فيه بوقوع حادث جوي لطائرة تدريب خفيفة قرب مدينة رشت، نتيجة عطل فني.

وأشار البيان إلى أن الحادث أسفر عن استشهاد الطيار ومساعده ومهندس الطيران.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر: تم على الفور إیفاد القوات العملياتية في محافظة جيلان إلى مكان الحادث برفقة 4 سيارات إسعاف ومعدات إنقاذ.

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