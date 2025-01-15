6 مجازر خلال 24 ساعة..46707 شهيدا حصيلة العدوان في غزة

وأوضحت الصحة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 46,707 شهيد و110,265 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول لعام 2023 فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

غارات إسرائيلية وسط القطاع

و استشهد 5 فلسطينيين وعدة إصابات تم نقلهم تجاه مستشفيي العودة وشهداء الأقصى، جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعًا للمواطنين محيط كراج بلدية البريج وسط قطاع غزة.

استهداف المدنيين جنوبا

في جنوب قطاع غزة، ذكر مراسل الغد أن 12 شهيدًا، بينهم جنين وأطفال ونساء، وصلوا إلى مشافي خان يونس منذ ساعات الصباح.

وأوضح أن حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على منزل عائلة شعت في بلدة النصر شمال مدينة رفح ارتفعت إلى 5، بعد استشهاد جنين أثناء ولادته من بطن والدته الجريحة.

كما سقط شهيدان في قصف مسيّرة إسرائيلية على خربة العدس شمال مدينة رفح جنوبي القطاع.

تصعيد في الشمال

وفي شمال القطاع، أطلقت آليات الاحتلال قذائفها على الطوابق العلوية لمستشفى الأندونيسي، كما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة في منطقة التوام غربي مخيم جباليا.

وفي مدينة غزة، ارتفع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على مدرسة الفارابي في منطقة اليرموك بمدينة غزة إلى 9 شهداء.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما تواصل القصف المدفعي على منطقتي الصفطاوي والكرامة شمال غربي مدينة غزة، وأطلقت طائرة مروحية للاحتلال النار تجاه منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

المصدر: قناة الغد

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