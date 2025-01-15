الرئيس بزشكيان : نتابع بقوة تطوير وتمتين العلاقات مع الجيران

واضاف الرئيس بزشكيان : خلال زيارتي لطاجيكستان التي تجمعنا بها قواسم تاريخية ولغوية مشتركة، سيتم التوقيع على وثائق للتعاون الثنائي في المجالات الزراعية والعلمية والصناعية والتجارية والنقل والتعدين؛ مردفا، "اننا سنبذل الجهود لتعزيز الاواصر مع هذا البلد".

وتابع : الزيارة الى روسيا وطاجيكستان، تأتي تلبية لدعوة رسمية من قبل رئيسي البلدين.

واشار الرئيس الايراني الى متابعة التوقيع على خطة التعاون الاستراتيجي طويلة الامد مع الجانب الروسي خلال زيارته المرتقبة الى موسكو؛ مبينا ان هناك وثيقة تعاون مماثلة سيتم ابرامها مع العراق ايضا، وان الهدف من ذلك هو تحسين العلاقات وتبادل الخبرات، وبالتالي اضفاء مزيد من التنسيق والتعاون على الاواصر القائمة بين دول المنطقة.

واكمل الرئيس بزشكيان : في ظل الجهود المتواصلة من اجل تطوير التعاون العلمي والثقافي والصناعي، وايضا في مجالات الطاقة والنقل على صعيد المنطقة، سنتمكن من حل مشاكلنا، بينما ستبوء محاولات امريكا الاقليمية على حساب دول المنطقة، بالفشل تلقائيا.

انتهى ** ح ع