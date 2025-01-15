رئيس الجمهورية يغادر طهران متوجها إلى دوشنبه

وافادت ارنا، بان هذه الزيارة تاتي تلبية لدعوة رسمية من رئيس طاجيكستان "إمام علي رحمانوف"، بهدف إجراء مباحثات ومشاورات حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وكان في وداع رئيس الجمهورية، كل من النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف"، وممثل قائد الثورة الإسلامية "حجة الإسلام محسن قمي".

وتجدر الاشارة ايضا، بان زيارة الرئيس بزشكيان الحالية الى طاجيكستان تعد الاولى من نوعها الى منطقة اوراسيا.

ويرافق الرئيس الإيراني في هذه الزيارة، كل من "عباس عراقجي" وزير الخارجية، و"محسن باک نجاد" وزير النفط، و"عبد الناصر همتي" وزير الاقتصاد، و"غلامرضا نوري" وزير الزراعة، و"محمد إسلامی" نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية، و"عباس علي آبادي" وزير الطاقة، و"فرزانه صادق" وزيرة الطرق والتنمية الحضرية، و"محمد رضا فرزين" محافظ البنك المركزي.

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