متحدث الخارجية : زيارة رئيس الجمهورية لطاجيكستان حدث تاريخي

وفي معرض إشارته إلى زيارة رئيس الجمهورية اليوم الاربعاء إلى دوشنبة، كتب المتحدث باسم الخارجية في منصة "إكس" : نحن روح واحدة في جسدين، يقوم الرئيس الإيراني اليوم بزيارة الى طاجيكستان، شعب يشترك مع شعبنا في اللغة والعراقة والثقافة والجذور.

وأضاف : هذه أول زيارة خارجية لرئيس الجمهورية الاسلامية في عام 2025 م، وهي حدث تاريخي ودليل على عزم قادة البلدين لتوسيع العلاقات الثنائية أكثر فأكثر، واعتمادا على القواسم المشتركة والعلاقات الفريدة بين الشعبين.

وأكمل متحدث الخارجية : قبل 33 سنة في مثل هذه الأيام، وبعد أقل من 4 أشهر من إعلان استقلال طاجيكستان، كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدولة الاولى التي اعترفت بالحكومة الطاجيكية الفتية، وقد أرسلت سفيرا لها وانشات سفارة لها في هذا البلد، وبذلك فقد ترسخت مكانة إيران كأول دولة تبعث سفيرا إلى الشعب الطاجيكي الكريم؛ واليوم، وفي شهر يناير عام 2025 وبفضل القرارات الحكيمة لقادة البلدين، فقد أصبحت علاقة شعبينا أفضل من أي وقت مضى؛ نسأل الله أن يديمها ويزيدها بركة.

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