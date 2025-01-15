دبلوماسي ايراني : مستقبل سوريا يجب أن يحدده الشعب السوري

وبحث الجانبان، في هذا الاتصال، آخر التطورات السياسية والميدانية على الساحة السورية، وخاصة الجهود المبذولة لإرساء الاستقرار والسلام في هذا البلد، وايضا العدوان الذي يشنه الکیان الصهيوني واحتلاله أجزاء جديدة من اراضي سوريا الى جانب مرتفعات الجولان، والمخاطر المترتبة على استمرار الاحتلال "الإسرائيلي".

کما ناقش الطرفان الايراني والاممي، التحديات التي تواجه المنطقة في ظل تجدد الإرهاب والتطرف والعنف وتداعياته الإقليمية، بالإضافة إلى وضع الأقليات واللاجئين السوريين.

الى ذلك، تحدث "شيباني" عن العدوان والاحتلال المستمر من قبل الکیان الصهيوني على سوريا، وكذلك انتهاكات بعض المجموعات المسلحة لحقوق الأقليات والمجموعات العرقية، فضلاً عن أوضاع اللاجئين الناجمة عن الأزمة الراهنة في هذا البلد.

وشدد الممثل الخاص لوزير الخارجية الايراني في سوريا، على ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها الوطنية، وتجنب كافة الأطراف الإقليمية والدولية التدخل الهدام في شؤونها.

من جانبه، قدم بيدرسون تقريرًا حول جهود الأمم المتحدة للمساعدة في حل القضايا المتفرقة في سوريا.

انتهی**2054 / ح ع **