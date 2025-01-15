وزير النفط الإيراني سيجري مفاوضات حول الطاقة مع مسؤولين روس

وأفادت وكالة "إرنا" نقلا عن وزارة النفط الإيرانية، بأن وزير النفط الايراني الذي یرافق رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان" في زيارته الحالية لروسيا، سيعقد مباحثات مع الجانب الروسي في موسكو، لتطوير التعاون الثنائي في قطاع الطاقة.

وأضافت الوزارة، أن "باك نجاد"، يستعرض في هذه الزيارة مع مسؤولي روسيا، القضايا الهامة ذات الصلة بالنفط والغاز وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة بين إيران وروسيا.

وقد وصف وزير النفط قبيل المغادرة، العلاقات بين إيران وروسيا في مجالات الطاقة، نظرا للقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، من شانها ان تؤثر بشكل واسع على أسواق الطاقة العالمية؛ مؤكدا بان "هدفنا هو الافادة من هذه الفرص لتحقيق الأهداف المنشودة المشتركة".

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