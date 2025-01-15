١٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٠٢ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85720817
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وزير النفط الإيراني سيجري مفاوضات حول الطاقة مع مسؤولين روس

١٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٠٢ م
رمز الخبر: 85720817
وزير النفط الإيراني سيجري مفاوضات حول الطاقة مع مسؤولين روس

طهران /15 كانون الثاني/ يناير/ إرنا- أعلنت وزارة النفط الإيرانية، أن الوزير "محسن باك نجاد"، سيجري خلال زيارته لموسكو، مفاوضات مع المسؤولين الروس حول التعاون في مجالات الطاقة.

وأفادت وكالة "إرنا" نقلا عن وزارة النفط الإيرانية، بأن وزير النفط الايراني الذي یرافق رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان" في زيارته الحالية لروسيا، سيعقد مباحثات مع الجانب الروسي في موسكو، لتطوير التعاون الثنائي في قطاع الطاقة.

وأضافت الوزارة، أن "باك نجاد"، يستعرض في هذه الزيارة مع مسؤولي روسيا، القضايا الهامة ذات الصلة بالنفط والغاز وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة بين إيران وروسيا.

وقد وصف وزير النفط قبيل المغادرة، العلاقات بين إيران وروسيا في مجالات الطاقة، نظرا للقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، من شانها ان تؤثر بشكل واسع على أسواق الطاقة العالمية؛ مؤكدا بان "هدفنا هو الافادة من هذه الفرص لتحقيق الأهداف المنشودة المشتركة".

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