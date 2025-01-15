١٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٥٦ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85720821
T T
٠ Persons

سمات

مسؤول یمني : موقف صنعاء يمثل نقطة تحول في مسار الصراع ضد العدو الصهيوني

١٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٥٦ م
رمز الخبر: 85720821
مسؤول یمني : موقف صنعاء يمثل نقطة تحول في مسار الصراع ضد العدو الصهيوني

طهران/15 کانون الثاني/ینایر/ارنا- جدد نائب رئيس الوزراء الیمني لشؤون الدفاع والأمن "الفريق الركن جلال الرويشان"، التأكيد بأن "الموقف اليمني مرتبط بوقف العدوان على غزة، ويمثل تحولا في مسار الصراع ضد العدو الصهيوني".

واضاف الفريق الرويشان، خلال تصلاح له اليوم الأربعاء، أن "ما تتعرض له بلادنا من عدوان سابق ولاحق يزيدنا قوة وصلابة".

وتابع : نحن نمر بمرحلة ندرك فيها أهمية الاعداد والتدريب والتأهيل، ونبعث رسالة عهد وولاء للسيد القائد بأن تبقى المؤسسة الأمنية الرديف للقوات المسلحة.

وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في حكومة التغيير والبناء اليمنية، أن "عملية طوفان الأقصى وموقف دول وحركات الجهاد والمقاومة واليمن تحديدا مثلت نقطة تحول في مسار الصراع مع العدو الصهيوني".

انتهی**2054

________________________

المصدر / موقع المسیرة

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .