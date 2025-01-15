مسؤول یمني : موقف صنعاء يمثل نقطة تحول في مسار الصراع ضد العدو الصهيوني

واضاف الفريق الرويشان، خلال تصلاح له اليوم الأربعاء، أن "ما تتعرض له بلادنا من عدوان سابق ولاحق يزيدنا قوة وصلابة".

وتابع : نحن نمر بمرحلة ندرك فيها أهمية الاعداد والتدريب والتأهيل، ونبعث رسالة عهد وولاء للسيد القائد بأن تبقى المؤسسة الأمنية الرديف للقوات المسلحة.

وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في حكومة التغيير والبناء اليمنية، أن "عملية طوفان الأقصى وموقف دول وحركات الجهاد والمقاومة واليمن تحديدا مثلت نقطة تحول في مسار الصراع مع العدو الصهيوني".

انتهی**2054

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المصدر / موقع المسیرة