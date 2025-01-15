١٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:١٩ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85720890
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للمرة السادسة.. القوات المسلحة اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية " هاري ترومان"

١٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:١٩ م
رمز الخبر: 85720890
للمرة السادسة.. القوات المسلحة اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية " هاري ترومان"

طهران /15 كانون الثاني/ يناير/ إرنا- استهدفت القوات المسلحة اليمنية، حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت العملية العسكرية المشتركة بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وذلك خلال محاولة العدو تنفيذ عمليات لاستهداف اليمن.

وأشارت إلى أن هذا الاستهداف للحاملة يُعد السادس منذ قدومها إلى البحر الأحمر، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله.

وجدد هذا البيان، التأكيد على أن القوات المسلحة اليمنية جاهزة لأي تصعيد أمريكي أو "إسرائيلي"، وأنها مستمرة في تأدية واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

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المصدر/وكالة سبأ الإخبارية

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