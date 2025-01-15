١٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٣٢ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85720935
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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

١٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٣٢ م
رمز الخبر: 85720935
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

طهران /15 كانون الثاني/ يناير/ إرنا- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للمنظمة الاممية اليوم، أن "المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة في مراحلها النهائية"؛ داعيا إلى استكمال الاتفاق.

وناشد غوتيرش، بقوة، الأطراف لإتمام صفقة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، قائلا : لا شيء يمكن أن يبرر المستويات الدرامية من الموت والدمار التي لحقت بالشعب الفلسطيني، حيث لم يكن هناك سقف للمعاناة ولا قاع للأهوال على مدى شهور.

وأضاف : في جميع أنحاء المنطقة، نشهد إعادة تشكيل للشرق الأوسط. والأمر الأقل وضوحا هو ما سيظهر.

وتساءل الامين العام لمنظمة الامم المتحدة، عما "إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات لا رجعة فيها لتحقيق حل الدولتين أم سنرى بدلا من ذلك ضما ثابتا من قبل إسرائيل، وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته، وتدمير أي فرصة للسلام المستدام؟".

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المصدر/ موقع الأمم المتحدة الإخباري
 

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