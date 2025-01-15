الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وناشد غوتيرش، بقوة، الأطراف لإتمام صفقة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، قائلا : لا شيء يمكن أن يبرر المستويات الدرامية من الموت والدمار التي لحقت بالشعب الفلسطيني، حيث لم يكن هناك سقف للمعاناة ولا قاع للأهوال على مدى شهور.

وأضاف : في جميع أنحاء المنطقة، نشهد إعادة تشكيل للشرق الأوسط. والأمر الأقل وضوحا هو ما سيظهر.

وتساءل الامين العام لمنظمة الامم المتحدة، عما "إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات لا رجعة فيها لتحقيق حل الدولتين أم سنرى بدلا من ذلك ضما ثابتا من قبل إسرائيل، وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته، وتدمير أي فرصة للسلام المستدام؟".

انتهى**9365

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المصدر/ موقع الأمم المتحدة الإخباري

