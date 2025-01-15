مصادر مطلعة : حماس والجهاد يبلغان الوسطاء بالموافقة على المسودة النهائية لوقف النار

ونقلت كالة الصحافة الفرنسية عن "مصدر فلسطيني مطلع"، أن "حماس والجهاد الإسلامي أبلغتا الوسطاء بالموافقة على المسودة النهائية لاتفاق وقف النار وصفقة تبادل الأسرى"، بينما قال مصدر أخر، أن "حماس سلمت إسرائيل عبر الوسطاء الرد الإيجابي .. بعد الاتفاق حول كافة النقاط والتفاصيل".



في سياق متصل، كشف مصدر فلسطيني لـ"العربي الجديد"، أن قيادة حركة حماس اجتمعت في الدوحة بقيادتي حركتي الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، ووضعتهما في الصورة النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار المصدر ذاته إلى، أن "الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار سيكون من العاصمة المصرية القاهرة، باتفاق جميع الأطراف".

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن "فصائل المقاومة موقفها موحد بالردّ الايجابي على مسودة وقف إطلاق النار"؛ مشيرا إلى، أن "الوسطاء استلموا خرائط انسحاب ووجود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من الاتفاق"، موضحاً، أن "الخرائط الإسرائيلية متوافقة مع ما جرى الاتفاق عليه في اللجان الفنية من جميع الأطراف".



انتهى * ح ع