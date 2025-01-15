6 شهداء في قصف للاحتلال على مخيم جنين

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن 6 شهداء وصلوا إلى مستشفى جنين الحكومي من موقع القصف في مخيم جنين.

وأضافت “الصحة” أن الشهداء هم: محمد يونس عرعراوي (33 عاماً)، وأحمد ياسين عرعراوي (37 عاماً)، ومحمود أحمد فياض (22 عاماً)، وأسامة عبد الكريم أبو دروبي (26 عاماً)، ومصطفى محمد فياض (26 عاماً)، وعوض صبحي أبو زيد (27 عاماً).

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت إن طواقمها نقلت 3 شهداء، وإصابتين وصفتهما بالحرجة، عقب قصف طيران الاحتلال موقعا في مخيم جنين.

وكان طيران الاحتلال قصف منزلين قرب مسجد الأنصار في حارة الدمج وسط مخيم جنين، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين.

وباستشهاد الفلسطينيين الستة، يرتفع عدد الشهداء في مخيم جنين خلال الـ24 ساعة إلى 12 شهيدا، حيث اغتالت قوات الاحتلال اول أمس 6 فلسطينيين منهم 4 من كتائب القسام عقب استهدافهم قرب أحد المنازل في المخيم.

انتهى ** 2342

