١٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:٠٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85721054
T T
٠ Persons

6 شهداء في قصف للاحتلال على مخيم جنين

١٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:٠٥ ص
رمز الخبر: 85721054
6 شهداء في قصف للاحتلال على مخيم جنين

طهران / 16 كانون الثاني/ يناير/ارنا- استشهد 6 فلسطينيين، وأصيب اثنان آخران بجروح حرجة، مساء الأربعاء، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية.

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن 6 شهداء وصلوا إلى مستشفى جنين الحكومي من موقع القصف في مخيم جنين.

وأضافت “الصحة” أن الشهداء هم: محمد يونس عرعراوي (33 عاماً)، وأحمد ياسين عرعراوي (37 عاماً)، ومحمود أحمد فياض (22 عاماً)، وأسامة عبد الكريم أبو دروبي (26 عاماً)، ومصطفى محمد فياض (26 عاماً)، وعوض صبحي أبو زيد (27 عاماً).

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت إن طواقمها نقلت 3 شهداء، وإصابتين وصفتهما بالحرجة، عقب قصف طيران الاحتلال موقعا في مخيم جنين.

وكان طيران الاحتلال قصف منزلين قرب مسجد الأنصار في حارة الدمج وسط مخيم جنين، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين.

وباستشهاد الفلسطينيين الستة، يرتفع عدد الشهداء في مخيم جنين خلال الـ24 ساعة إلى 12 شهيدا، حيث اغتالت قوات الاحتلال اول أمس 6 فلسطينيين منهم 4 من كتائب القسام عقب استهدافهم قرب أحد المنازل في المخيم.

انتهى ** 2342
 

٠ Persons

تعليقك

You are replying to: .