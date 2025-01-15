إيران تنفي دور إيلون ماسك في إطلاق سراح الصحفية الإيطالية

ورداً على سؤال للصحافيين، مساء الاربعاء، نفى بقائي ادعاء صحيفة أميركية بأن إيلون ماسك اتصل بسفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمير سعيد إيرواني، ودوره في إطلاق سراح الصحفية الإيطالية، ووصف ذلك بأنه فبركة واوهام إعلامية.

وأعلنت الدائرة العامة للإعلام الخارجي بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الايراني في بيان لها بتاريخ 30 كانون الاول/ ديسمبر : أن سيسيليا سالا، وهي مواطنة إيطالية، سافرت إلى إيران بتاريخ 13 ديسمبر بتأشيرة صحفية وتم اعتقالها في 19 ديسمبر بتهمة انتهاك قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأُطلق سراحها يوم الأربعاء 8 كانون الثاني/ يناير ، وعادت إلى إيطاليا.

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