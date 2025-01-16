نمو التجارة بين إيران وطاجيكستان بنسبة 9.3٪ إلى 261.2 مليون دولار

وقدم روح الله لطيفي، مساء الأربعاء، عشية زيارة الرئيس مسعود بزشكيان إلى دوشنبة، إحصائيات عن التجارة بين إيران وطاجيكستان، وقال: شهد حجم التجارة بين البلدين خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس 2024)، نموا بنسبة 44.3% من حيث الوزن و9.3% من حيث القيمة.

وأضاف المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة في دار الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية: "خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تم تبادل 361 ألفاً و997 طناً من البضائع بقيمة 261 مليوناً و239 الف دولار".

وقال: من بين هذه السلع، تم تصدير 336.548 طنًا من السلع غير النفطية بقيمة 202 مليونا و937 ألف دولار من السلع من إيران إلى طاجيكستان، و25.449 طنًا من السلع بقيمة 58 مليونا و302 الف دولار من السلع من طاجيكستان إلى إيران .

وأضاف: إن صادرات إيران إلى طاجيكستان خلال تسعة أشهر زادت بنسبة 45.4 بالمئة من حيث الوزن و7.3 بالمئة من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما زادت وارداتها من طاجيكستان بنسبة 30.7 بالمئة من حيث الوزن و17 بالمئة من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالسلع الرئيسية التي تصدرها إيران إلى طاجيكستان، قال لطيفي: منتجات الحديد والصلب بأكثر من 56.3 مليون دولار، ومنتجات بلاستيكية بقيمة 42.6 مليون دولار، ومنتجات غذائية وحيوانية وزراعية مختلفة بقيمة 29.3 مليون دولار، وغاز البوتان بقيمة 10.8 مليون دولار، وأنواع البلاط والسيراميك بقيمة 6.2 مليون دولار، والبتومين بقيمة 4.9 مليون دولار، وأنواع مختلفة من السجاد والأرضيات بقيمة 3.9 مليون دولار، شكلت المجموعة الرئيسية من السلع التي صدرتها إيران إلى طاجيكستان خلال الاشهر التسعة الاولى من العام.

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