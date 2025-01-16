١٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٤٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85721084
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وزير السياحة الكمبودي يؤكد أهمية توقيع مذكرة التعاون السياحي مع إيران

١٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٤٩ ص
رمز الخبر: 85721084
وزير السياحة الكمبودي يؤكد أهمية توقيع مذكرة التعاون السياحي مع إيران

طهران / 16 كانون الثاني/ يناير/ارنا- أكد وزير السياحة الكمبودي على ضرورة تبادل الوفود وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بما يتماشى مع مصالح البلدين إيران وكمبوديا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير السياحة الكمبودي "هوت هك"، يوم الاربعاء، مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى فيتنام وغير المقيم لدى كمبوديا علي أكبر نظري.

وقال وزير السياحة الكمبودي، في إشارة إلى تأكيد رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ في بلاده على تطوير قطاع السياحة: "استقبلت كمبوديا 6.6 مليون و6.7 مليون سائح أجنبي في عامي 2019 و2024 على التوالي، ونتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى ما بين 7.2 و 7.5 مليون سائح عام 2025.

من جانبه أشار علي أكبر نظري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى فيتنام وغير المقيم في كمبوديا، إلى رغبة واستعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير التعاون في جميع المجالات مع كمبوديا، وخاصة في مجال السياحة، واكد على توقيع مذكرة التفاهم للتعاون السياحي، مع الأخذ في الاعتبار الانتهاء من صياغة مسودتها ، وكذلك تبادل الوفود رفيعة المستوى لإجراء المناقشات الفنية والخبرائية ، والعمل المشترك لإقامة رحلات مباشرة من قبل الخطوط الجوية الإيرانية.

ودعا السفير الايراني، وزير السياحة الكمبودي لزيارة إيران.

ورحب وزير السياحة الكمبودي هوت هك بزيارة إيران وتبادل زيارات الوفود رفيعة المستوى، معربًا عن اهتمامه واستعداده لتوقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون السياحي بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

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