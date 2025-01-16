د. الهندي: مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني فوتا على الاحتلال تحقيق أهدافه

وقال القيادي الهندي خلال لقاء مع الجزيرة:" مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني فوتا على الاحتلال تحقيق أهدافه و إسرائيل لا تريد لشعبنا أن يفرح لرفع الظلم والقتل عن أبنائه".

وأضاف:" لا نتوقع من العدو إلا الشر لا سيما قبل بدء تنفيذ الاتفاق يوم الأحد".

ومساء الاربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نجاح الوسطاء في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال وزير خارجية قطر في مؤتمر صحفي :" يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة، مع موافقة جانبي التفاوض يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية".

وأضاف:" يبدأ تنفيذ الاتفاق في يوم الأحد التاسع عشر من يناير، وأشكر شركاءنا مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام" ، مبينا أنه حسب الاتفاق ستطلق حماس سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين.

كما بين أن تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق، مضيفا "قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ونعمل مع حماس وإسرائيل بشأن خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

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