الرئيس الطاجيكستاني يقيم استقبالا رسميا للرئيس بزشكيان في دوشنبه

وقد بدا الرئيس بزشكيان زيارته لطاجيكستان مساء امس وكان في استقباله بالمطار نظيره الطاجيكستاني امام علي رحمان.

ومن ثم اقام الرئيس امام علي رحمان، مراسم استقبال رسمية في القصر الرئاسي (قصر الشعب) على شرف رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان.

وفي مراسم الاستقبال الرسمي، عُزف النشيد الوطني واطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالرئيس الايراني والوفد المرافق له.

ويراس الرئيس بزشكيان في هذه الزيارة، ورفدا رفيعا يضم كلا من وزير الخارجية ووزير النفط ووزير الاقتصاد ووزير الجهاد الزراعي ومساعد رئيس الجمهورية رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية ووزير الطاقة ووزيرة الطرق والمواصلات ورئيس البنك المركزي.