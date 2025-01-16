قاليباف: اثيوبيا تمثل فرصة كبيرة لتنميتنا اقتصاديا

واعرب قاليباف اليوم الخميس وقبيل توجهه الى اثيوبيا عن اعتقاده بان احدى الفرص المهمة موجودة في افريقيا مشيرا الى ان زيارته لاثيوبيا تاتي لكون هذا البلد شامل التوجهات لذلك فانه انضم مع ايران والسعودية ومصر الى مجموعة بريكس.

واوضح ان اثيوبيا تعد دولة رائدة في القارة الافريقية من ناحية التنمية مضيفا ان اثيوبيا تحظى بموقع مفتاحي في افرقيا.

وتابع قاليباف ان المسافة البحرية بيننا واثيوبيا قريبة جدا، لافتا ان حجم التجارة الافريقية يزيد عن 1200 مليار دولار.

وقد غادر رئيس مجلس الشورى الاسلامي اليوم طهران متوجها الى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا على راس وفد برلماني.

وتتم الزيارة بدعوة من رئيس مجلس النواب الاثيوبي تغسة شافاو، وفي اطار الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز دور البرلمان في مجال السياسة الخارجية والنهوض بالعلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين البلدين.

ويرافق قاليباف في هذه الزيارة، كل من رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الاثيوبية منوجهر متكي وعدد من اعضاء مجلس الشورى الاسلامي.