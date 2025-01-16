بزشكيان: طاجيكستان احد شركائنا الاستراتيجيين في المنطقة

واضاف الرئيس بزشكيان وهو يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الطاجيكستاني امام علي رحمان ان الاواصر التاريخية والحضارية واللغة الفارسية المشتركة بين ايران وطاجيكستان، مؤشر على عمق الصداقة والقربى بينهما.

ولفت الى ان السنوات الاخيرة شهدت حراكا ملحوظا لجهة توطيد التعاون بين البلدين وتم اليوم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم في المجالات المختلفة بما فيها الصحة والخدمات الجمركية والتعاون الفني وتمديد التاشيرات وكذلك استصدار بيان مشترك.

واعرب عن امله بانه نشهد في ظل تنفيذ الاتفاقيات اتخاذ خطوات جديدة على طريق التعاون الثنائي.

اما رئيس طاجيكستان امام علي رحمان فقد قال في المؤتمر الصحفي المشترك ان استخدام المناطق التجارية الحرة لطاجيكستان يشكل احد محاور التعاون فيما بيننا مضيفا انه تم ايلاء الاهمية للقطاعات الواسعة الكامنة في المناجم وصناعة الادوية والصناعة والنقل والزراعة.

ومضى يقول انه تم التوقيع على 13 وثيقة للتعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وطاجيكستان بقيمة اكثر من 450 مليون دولار.

ودعا رحمان الى الاستفادة من طاقات مينائي جابهار وبندر عباس الايرانيين في مجال النقل والترازيت بين البلدين.

واشار الى اوجه الاشتراك اللغوي ليقول انه تم الاهتمام بالتبادل الثقافي بين البلدين.

وفي معرض اشارته الى الوضع في المنطقة شدد رئيس طاجيكستان على ضرورة التعاون الامني بين البلدين لمواجهة ظهور الارهاب والتطرف وتهريب المخدرات والجريمة السيبرانية.