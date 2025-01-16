القبض على 15 ارهابيا في سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)

واضاف انه استمرارا للمناورة العملانية لشهداء الامن بجنوب شرق البلاد، وبناء على التقارير الواردة عن وجود عدد من الارهابيين في المناطق الحدودية لايران وباكستان، نفذ مقاتلو مقر القدس بالتعاون مع قوات الامن خلال الايام الماضية عملية قتالية برية دقيقة باسناد من الطائرات المروحية القتالية ووحدة مسيرات القوات البرية للحرس الثوري، تم فيها القبض على 15 ارهابيا.