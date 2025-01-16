واضاف انه استمرارا للمناورة العملانية لشهداء الامن بجنوب شرق البلاد، وبناء على التقارير الواردة عن وجود عدد من الارهابيين في المناطق الحدودية لايران وباكستان، نفذ مقاتلو مقر القدس بالتعاون مع قوات الامن خلال الايام الماضية عملية قتالية برية دقيقة باسناد من الطائرات المروحية القتالية ووحدة مسيرات القوات البرية للحرس الثوري، تم فيها القبض على 15 ارهابيا.
القبض على 15 ارهابيا في سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)
١٦/٠١/٢٠٢٥، ١:٥٩ م
رمز الخبر: 85721493
زاهدان/ 16 كانون الثاني/يناير/ارنا – اعلن مقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري في بيان اليوم الخميس عن القاء القبض على 15 ارهابيا بمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق).
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