١٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٣٧ م
رمز الخبر: 85721697
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journalistکاظم شماعییان

وزير العلوم في زيارة للعراق لحضور اسبوع العلم الايراني العراقي

١٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٣٧ م
رمز الخبر: 85721697
وزير العلوم في زيارة للعراق لحضور اسبوع العلم الايراني العراقي

طهران/ 16 كانون الثاني/يناير/ارنا – وصل وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا حسين سيمائي الى العراق وكان في استقباله كبار مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.

ويشارك وزير العلوم في العراق في "اسبوع العلم الثاني بين ايران والعراق".

وزار سيمائي موقع استشهاد قادة النصر بمطار بغداد الدولي، لتقديم التحية لمقام هؤلاء الشهداء الابرار.

وتاتي الزيارة لبحث سبل توسيع التعاون العلمي والبحوث والتكنولوجيا بين البلدين وكذلك المشاركة في "اسبوع العلم الثاني بين ايران والعراق" وهو ما يمهد لتبادل الخبرة وتوسيع التعاون العلمي والتكنولوجي بين مؤسسات التعليم والبحوث بالبلدين.

ويقام  اسبوع العلم بين ايران والعراق في الفترة 18-20 الجاري بجامعة كربلاء المقدسة بمشاركة مسؤولي التعليم العالي ورؤساء الجامعات بالبلدين.

وكان اسبوع العلم الاول بين ايران والعراق قد اقيم في العام الماضي بمدينة مشهد الايرانية واستضافته جامعة فردوسي.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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