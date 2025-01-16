وزير العلوم في زيارة للعراق لحضور اسبوع العلم الايراني العراقي

ويشارك وزير العلوم في العراق في "اسبوع العلم الثاني بين ايران والعراق".

وزار سيمائي موقع استشهاد قادة النصر بمطار بغداد الدولي، لتقديم التحية لمقام هؤلاء الشهداء الابرار.

وتاتي الزيارة لبحث سبل توسيع التعاون العلمي والبحوث والتكنولوجيا بين البلدين وكذلك المشاركة في "اسبوع العلم الثاني بين ايران والعراق" وهو ما يمهد لتبادل الخبرة وتوسيع التعاون العلمي والتكنولوجي بين مؤسسات التعليم والبحوث بالبلدين.

ويقام اسبوع العلم بين ايران والعراق في الفترة 18-20 الجاري بجامعة كربلاء المقدسة بمشاركة مسؤولي التعليم العالي ورؤساء الجامعات بالبلدين.

وكان اسبوع العلم الاول بين ايران والعراق قد اقيم في العام الماضي بمدينة مشهد الايرانية واستضافته جامعة فردوسي.