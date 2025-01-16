بزشكيان: يجب تحديث القوانين لتسهيل وتعزيز التجارة والاستثمار بين ايران وطاجيكستان

وفي إطار زيارته إلى طاجيكستان، ولقائه رئيس المجلس الوطني الطاجيكستاني رستم إمام علي، اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، أشار الرئيس بزشكيان إلى الروابط والعلاقات الثقافية واللغوية طويلة الأمد بين الشعبين وقال: علينا العمل للمزيد من تيسير وتعميق العلاقات الثقافية والاقتصادية والعلمية بين البلدين حتى يتسنى للتعاون بينهما أن يتوسع لصالح الطرفين.

وفي إشارة إلى دور برلماني البلدين في تعديل القوانين القائمة لتسهيل العلاقات والتعاون بين البلدين، أضاف: "يجب تحديث قوانين وأنظمة البلدين لتسهيل وتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين".

واضاف: إن القواسم الثقافية والتاريخية الكثيرة بيننا تشكل منصة وسياقًا مناسبين للغاية للتقارب والتعاون الوثيق بين شعبي البلدين، وقد أتينا إلى هنا لإزالة أي عقبات ومشاكل على طريق تعزيز الصداقة والتفاعل بين البلدين.

وخلال هذا اللقاء، وصف رئيس المجلس الوطني الطاجيكستاني العلاقات طويلة الأمد والعميقة بين البلدين أساسا لمزيد من تعزيز مستوى العلاقات، وقال: لقد كنت دائمًا مهتمًا بالمحادثات الهادفة مع المسؤولين الإيرانيين بهدف تطوير العلاقات بيننا.

واعتبر رستم إمام علي أن الأرضية القائمة للتعاون بين إيران وطاجيكستان أكبر بكثير من مجموع وثائق التعاون المشترك بين البلدين وقال: إن حجم التجارة بين البلدين يتوسع بوتيرة جيدة، وقرار رئيس الجمهورية بتطوير التعاون التجاري بين البلدين سيسهم في تعزيز العلاقات الثنائية. إن قيام رئيسي البلدين بإلغاء التأشيرات يمكن أن يضاعف وتيرة التعاون الإنمائي. كما ترغب طاجيكستان أيضًا في تعميق وتعزيز التعاون الدبلوماسي مع إيران.

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