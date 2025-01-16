أبو عبيدة: جيش الاحتلال استهدف مكاناً توجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى

ولفت أبو عبيدة، في تغريدة له في تطبيق "تلغرام"، إلى أنّ "كل عدوان وقصف" يقوم بهما الاحتلال، في هذه المرحلة، "يمكن أن يحوّلا حرية أسير إلى مأساة".

ويوم الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري، رئيس الحكومة القطرية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نجاح الجهود في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وموافقة المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي على الاتفاق.

وأشار ابن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحافي، عقده مساء الأربعاء، إلى أنّ تنفيذ الاتفاق سيبدأ يوم الأحد المقبل، في الـ19 من الشهر الحالي، مؤكداً استمرار العمل مع حركة حماس والاحتلال بشأن خطوات تنفيذ الاتفاق، وعمل قطر ومصر والولايات المتحدة على ضمان تنفيذه.

من جهته، أعلن الدفاع المدني في غزة ارتقاء 77 شهيداً وأكثر من 250 إصابة، منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار حتى الساعة.

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