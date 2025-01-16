مدونة باللغة الروسية لمكتب قائد الثورة عشية زيارة الرئيس بزشكيان إلى روسيا

وجاء في المدونة الروسية لحساب مكتب قائد الثورة الاسلامية عشية زيارة الرئيس بزشكيان إلى روسيا: "إن آفاق التطورات العالمية تبشر بنظام متعدد الأوجه حيث سيتم عزل أمريكا وستصبح آسيا مركز المعرفة والاقتصاد والقوة السياسية والعسكرية، وسيتوسع فكر المقاومة وجبهة المقاومة ضد الغطرسة.

وكان الرئيس الايراني مسعود بزشكيان قد بدأ يوم الأربعاء زيارة تستمر ثلاثة أيام إلى طاجيكستان وروسيا بهدف توسيع العلاقات الثنائية وتوقيع اتفاقية تعاون شاملة بين طهران وموسكو.

وفي وقت سابق، أعلن مدير العلاقات العامة الرئاسية حبيب الله عباسي: أن الدكتور مسعود بزشكيان سيتوجه إلى موسكو في الجزء الثاني من هذه الرحلة، وبالإضافة إلى لقاءات منفصلة مع الرئيس بوتين ورئيس الوزراء، سيحضر أيضًا اجتماعات مع رجال الأعمال الروس والصناعيين.

ووصف عباسي توقيع اتفاقية التعاون الشامل طويل الأمد بين إيران وروسيا بأنه أهم برنامج لزيارة الرئيس بزشكيان إلى روسيا.

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