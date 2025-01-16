محادثة هاتفية بين وزيري الخارجية الإيراني والمصري بشأن التطورات في غزة

وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء الخميس، اتصالا هاتفيا لبحث تطورات الأوضاع في غزة واتفاق وقف إطلاق النار، فضلا عن القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

ورحب عراقجي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة ووقف جرائم كيان الاحتلال، وشكر مصر على جهودها في هذا الصدد، وأعرب عن أمله في تنفيذ الترتيبات المنصوص عليها في الاتفاق بشكل كامل.

كما أعرب وزير الخارجية المصري عن ارتياحه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معرباً عن أمله في أن يؤدي تنفيذ هذا الاتفاق إلى تخفيف معاناة وآلام أهالي غزة.

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