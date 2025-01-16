عراقجي والحية يبحثان آخر التطورات في غزة

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الخميس، تباحث عراقجي والحية بشان آخر التطورات على الأرض في غزة واتفاق وقف إطلاق النار.

وهنأ وزير الخارجية الايراني بانتصار المقاومة والشعب الفلسطيني وصموده الأسطوري في مواجهة الإبادة الجماعية والجرائم غير المسبوقة التي ارتكبها الكيان الصهيوني على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، والذي أجبر كيان الاحتلال على الاستسلام والقبول بوقف اطلاق النار وتبادل الاسرى، مؤكدا على الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في استمرار دعمها للقضية الفلسطينية والمقاومة المشروعة والقانونية للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال وانتهاك حق هذا الشعب في تقرير المصير.

كما قدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة عرضا عن آخر التطورات في غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار، وأعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه الجمهورية الاسلامية الايرانية قيادة وحكومة وشعبا، وثمن دعم فصائل المقاومة في لبنان واليمن والعراق للشعب الفلسطيني، واعتبر هذا الدعم بانه كان مؤثرا جدا في تحقيق هذا النصر العظيم وأكد أن الشعب الفلسطيني المقاوم والشجاع سيواصل المقاومة بتآزر وتضامن مثاليين حتى نيل كافة حقوقه المشروعة.

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