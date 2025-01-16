عراقجي: سبيل الخروج من تحديات الفترة الحساسة الراهنة هو تعزيز التعاون مع محيط الجوار

وكتب عراقجي في الرسالة مساء الخميس: يوم حافل بالنشاط في مدينة دوشنبة الجميلة في طاجيكستان، وكم هو ممتع التباحث باللغة الفارسية العذبة، خاصة عندما يزين رئيسا البلدين مفاوضاتهما بقصائد جميلة لفردوسي ورودكي.

واضاف: لقد أدى التاريخ والثقافة، وخاصة اللغة المشتركة، إلى تحويل البلدين إيران وطاجيكستان إلى أمة واحدة. إن سبيل الخروج من التحديات والعقبات في هذه الفترة الحساسة هو رفع مستوى العلاقات وفهم التفاعل الشامل، إلى جانب تطوير وتعزيز التعاون الإقليمي في الجوار.

وتابع: تتمتع إيران وطاجيكستان، إلى جانب جيران آخرين، وخاصة أفغانستان، بقدرة عالية على ربط شرق آسيا بغربها، وحتى وسط آسيا وجنوبها. وليس من دون سبب أن تركزت أنظار المستعمرين لفترة طويلة في القرون الماضية على السيطرة على هذه الجغرافيا. وحتى الآن، لا تزال تأثيرات عوامل زعزعة الاستقرار العابرة للحدود، وحركة العناصر الهدامة داخل المنطقة، مثل الإرهاب والتطرف، والمخدرات، والهجرة غير الشرعية، وتغير المناخ، تحاول الهيمنة على هذا الجزء من جغرافيتنا.

واكد إن الطريق لنضالنا الدائم والتاريخي ضد عواصف الأحداث هو المساهمة في تحقيق تقدم متوازن مصحوب بتخطيط إقليمي شامل، وهي الخطوة التي خطاها رئيسا البلدين خلال هذه الزيارة بتوقيع أكثر من عشرين مذكرة تفاهم.

وختم رسالته: في جملة واحدة؛ المصير الجماعي لشعبنا وجيراننا يتطلب اتخاذ خطوات جادة وحاسمة وفي الوقت المناسب.

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