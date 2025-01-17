تجمع شعبي في طهران احتفالا بانتصار مقاومة الشعب الفلسطيني

وقال رئيس منظمة الإعلام الإسلامي في طهران، خلال تجمع شعبي في ساحة فلسطين بطهران، للاحتفاء بانتصار غزة، انه على الكيان الصهيوني وأسياده الأميركيين أن يدفعوا ثمن جرائمهم.

واضاف حجة الإسلام محسن محمودي في هذا التجمع: ان دماء هذا الشعب المظلوم ستاخذ بتلابيب الظالمين.

وتابع: إن الاستكبار العالمي والصهيونية الدولية يجب أن يدفعا ثمناً باهظاً لجرائمهم، حيث يتعرضان للهزيمة تلو الهزيمة.

وأكد رئيس منظمة الاعلام الإسلامي في طهران: ستقام غدا الجمعة مسيرات الدعم والتضامن مع شعب فلسطين وغزة في أنحاء البلاد بعد صلاة الجمعة.

واضاف: هذه الجمعة ستكون جمعة النصر، وفيها سيعلو نداء واحد، وهو التهنئة للشعب الفلسطيني والتنديد بالكيان الصهيوني وأسياده الأمريكان.

وذكّر محمودي: أن صرخة الشعب الايراني المدوية والدائمة هي "الموت لإسرائيل".

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